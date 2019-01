The Favourite, met tien nominaties een van de grote kanshebbers bij de uitreiking van de Oscars, gaat vanaf donderdag in veel meer bioscopen draaien.

Het kostuumdrama was in 36 theaters te zien, maar vanaf donderdag draait de film in zeventig Nederlandse bioscopen.

The Favourite is al een groot succes in de Nederlandse zalen en trok binnen drie weken meer dan 126.000 bezoekers.

Komedie won al talloze prijzen

De film speelt zich af aan het Britse hof, begin achttiende eeuw. De labiele koningin Anne (Olivia Colman) zit op de troon en laat haar beleid bepalen door haar goede vriendin, Lady Sarah (Rachel Weisz). Als er een nieuwe dienares (Emma Stone) aan het hof arriveert, komt de relatie tussen Anne en Sarah onder druk te staan.

De komedie won al talloze grote prijzen, waaronder de juryprijs op het festival van Venetië. Ook werd hoofdrolspeelster Colman afgelopen maandag bij de Golden Globes uitgeroepen tot beste actrice.