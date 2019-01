The Favourite en Roma maken tijdens de uitreiking van de Oscars op 25 februari de grootste kans op een beeldje. Beide films zijn genomineerd in onder meer de categorieën beste film, beste regisseur, beste actrice en beste vrouwelijke bijrol.

Zowel The Favourite - over twee hofdames die strijden om de aandacht van de Britse koningin Anne (Olivia Colman) - als Roma - over een Mexicaans gezin uit de middenklasse en hun dienstmeisje Cleo - sleepte tien nominaties in de wacht.

De andere titels die in de race zijn voor de titel beste film zijn BlacKkKlansman (totaal: zes nominaties), Black Panther (totaal: zeven nominaties), Bohemian Rhapsody (totaal: vijf nominaties), Green Book (totaal: vijf nominaties), A Star Is Born (totaal: acht nominaties) en Vice (totaal: acht nominaties).

Lady Gaga maakt kans op het beeldje voor de beste actrice dankzij haar rol in A Star Is Born. In die categorie maken ook Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (The Favourite) en Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) kans.

Beste acteur en beste regisseur

Lady Gaga's tegenspeler en tevens regisseur van A Star Is Born - Bradley Cooper - werd genomineerd in de categorie beste acteur. De andere kanshebbers zijn Christian Bale (Vice), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) en Viggo Mortensen (Green Book).

Naast Alfonso Cuaron (Roma) en Yorgos Lanthimos (The Favourite) maken Spike Lee (BlacKkKlansman), Adam McKay (Vice) en Pawel Pawlikowski (Cold War) kans op het beeldje voor de beste regisseur.

Beste bijrol, animatie en buitenlandse film

Zowel Emma Stone als Rachel Weisz maakt voor haar spel in The Favourite kans op de Oscar voor de beste vrouwelijke bijrol. De andere nominaties zijn in handen van Amy Adams (Vice), Marina de Tavira (Roma) en Regina King (If Beale Street Could Talk).

De prijs voor de beste mannelijke bijrol gaat naar Mahershala Ali (Green Book), Adam Driver (BlacKkKlansman), Sam Elliott (A Star Is Born), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?) of Sam Rockwell (Vice).

In de categorie beste animatiefilm zijn Incredibles 2 ,Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet en Spider-Man: Into the Spider-Verse genomineerd. Capernaum (Libanon), Cold War (Polen), Never Look Away (Duitsland), Roma (Mexico) en Shoplifters (Japan) dingen mee in de categorie beste niet-Engelstalige film.

De nominaties werden door acteurs Kumail Nanjiani en Tracee Ellis Ross bekendgemaakt in het Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills.

Bohemian Rhapsody won Golden Globe voor beste film

Bij de uitreiking van de Golden Globes, eerder deze maand, werd Bohemian Rhapsody uitgeroepen tot beste film. Green Book was met drie gouden beeldjes de grote winnaar van de avond.

