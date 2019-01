Ryan Reynolds zou zondag geopereerd worden aan zijn arm, maar heeft de ingreep uitgesteld. De acteur ging in plaats daarvan zijn film Deadpool 2 promoten in China.

De superheldenfilm is in de rest van de wereld al ruim een halfjaar geleden in première gegaan, maar wegens de vele gewelddadige scènes en het grof taalgebruik werd hij in China tot dusver nog niet vertoond. Vorige week werd bekend dat het vervolg met Reynolds toch in het Aziatische land te zien zal zijn.

Het gaat hierbij wel op Once Upon a Deadpool, de gecensureerde versie van de film waarin de expliciete scènes zijn verwijderd. Deze kwam in de Verenigde Staten in december uit.

Als verrassing wilde hoofdrolspeler Reynolds graag bij de première hiervan zijn in China, waarop hij besloot zijn armoperatie uit te stellen. De acteur liep een blessure op aan zijn arm tijdens filmopnames.

"Dit is belangrijker", liet Reynolds tijdens de première weten volgens Variety. "Het is al jaren een droom van me om Deadpool ook naar China te brengen, dus dit is een hemel op aarde."