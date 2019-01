De populaire politieserie Flikken Maastricht komt met een veertiende seizoen.

"Je hoeft voorlopig nog geen afscheid van ons te nemen", schrijft AVROTROS op sociale media. "Seizoen 14 is een feit. Alle trouwe, maar ook nieuwe kijkers: bedankt!"

De hoofdrollen in de serie, waarvan momenteel de dertiende reeks wordt uitgezonden, worden gespeeld door Angela Schijf en Victor Reinier.

De 39-jarige Schijf vertelde in december nog aan NU.nl dat ze "elke keer weer verbaasd" is als er een nieuw seizoen van de serie wordt aangekondigd.

"Eigenlijk wachten wij elk jaar in net zoveel spanning als de kijker af of we nog een jaar door mogen. En elke keer als dat zo is, denk ik: nog een keer, hoe is het mogelijk?", aldus de actrice.

"Ik koester dit succes. Het is een heel bijzonder project; echt een deel van mijn leven. Ik heb kinderen gekregen in de tijd dat Flikken Maastricht bestaat en de cast wordt ouder met elkaar. We hebben echt een Flikken-familie. Ik denk dat je die kracht terugziet in de serie."