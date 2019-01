Glass, het vervolg op de films Unbreakable en Split van regisseur M. Night Shyamalan, draait vanaf deze week in de Nederlandse bioscopen. Wat vinden de recensenten van de film met James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson in de hoofdrollen? NU.nl zette de reacties op een rij.

NRC - geen sterren

"Met Glass maakt Shyamalan de trilogie af die hij al jaren in zijn hoofd heeft. Wederom focust hij op de pijn, het trauma en de stoornis van met name de superschurk. Shyamalan brengt ze nu zelfs samen in een gesticht; Glass is One Flew over the Cuckoo's Nest voor superhelden en superschurken."

"De sceptici lijkt Shyamalan ook met dit deel in zijn superheldentrilogie niet te overtuigen – Glass krijgt lauwe recensies in Amerika. Want is het niet inherent dwaas om die mythe van halfgoden die onze chaotische, gewelddadige wereld veilig houden, zo serieus te nemen? Wat wil Shyamalan daarmee zeggen: het sprookje is waar? Maar origineel is het wel, zijn variant op de superheld."

AD - 4 sterren

"Bruce Willis, James McAvoy en Samuel L. Jackson kunnen zich helemaal uitleven in hun vertrouwde rollen die tot bloedstollende confrontaties leiden, waarbij de klassieke thema's uit stripverhalen de inspiratie vormen, als ware het De Heilige Schrift."

"Met veel inventiviteit brengt Shyamalan, ook de maker van The Sixth Sense, zijn fantasiewereld tot leven. Glass is zeker geen doorsnee superheldenfilm, meer een bloedserieus gezelschapsspel voor drie mannen die zuchten onder hun speciale talenten."

de Volkskrant - geen sterren

"Shyamalan wil vooral een spelletje spelen met het superheldengenre, maar dat komt niet goed uit de verf. Zo goed doordacht is het uiteindelijk allemaal niet. Zeker vergeleken met de 'normale' superheldenfilms van Marvel en DC Comics. Daarbij voelt het merkwaardig dat zijn script ook precies voldoet aan de wetten die het belachelijk wil vermaken. Nee, tegenstanders zal Shyamalan met Glass niet overtuigen. Maar de medestanders zullen ook weer niet extreem teleurgesteld zijn."