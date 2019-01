Streamingdienst Netflix wil samen met een aantal andere platforms zelf censuur kunnen toepassen in India. Het bedrijf tekende hiervoor een overeenkomst waarin gedragsregels rondom seks en religie staan opgesteld.

The Hollywood Reporter meldt donderdag dat de nieuwe code een initiatief is van concurrerende streamingdiensten in India, die daarmee ingrepen vanuit de regering voor willen zijn.

Bioscoopfilms en reguliere televisie-uitzendingen zijn al hevig gereguleerd in India, maar voor streamingdiensten zijn nog geen officiële richtlijnen opgesteld.

In de nieuwe code staat onder meer dat het verboden is om kinderen te tonen die seksuele handelingen verrichten. Ook mag het nationale embleem of de vlag niet bewust worden onteerd.

"De zelfreguleringscode is een verzameling principes die ervoor kunnen zorgen dat de artistieke visie van een producent wordt beschermd, zodat hun werk door fans gezien kan worden. De code zorgt er ook voor dat consumenten keuzes kunnen maken die goed zijn voor zichzelf en hun familie", liet Netflix aan The Hollywood Reporter weten.

Amazon Prime doet niet mee

Uiteenlopende streamingdiensten hebben de overeenkomst ondertekend. Amazon Prime deed dit niet en laat weten de situatie in kaart te brengen. Het bedrijf gelooft dat de huidige wetgeving momenteel voldoende is voor de eigen doelen. Wel geeft het bedrijf consumenten de mogelijkheid om klachten in te dienen.

Vorig jaar klaagde een Indiase politicus Netflix aan vanwege de film Sacred Games, een serie die beledigend zou zijn voor oud-premier Rajiv Gandhi. Die zaak loopt nog.