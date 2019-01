De televisiebeelden van een treinongeluk aan het begin van de populaire Netflix-film Bird Box blijken echt te zijn. Het is de tweede keer dat de streamingdienst gebruikmaakt van de Canadese rampbeelden uit 2013.

De BBC meldt dat Netflix niet van plan is om de beelden te verwijderen. In de opening van Bird Box plegen tienduizenden mensen spontaan zelfmoord, wat via nieuwsitems op de televisie duidelijk wordt. Daarbij zijn ook beelden van de treinramp in het Canadese Lac-Mégantic, waarbij 47 mensen om het leven kwamen.

Peacock Ally Entertainment, de productiemaatschappij van Bird Box, zou niet hebben geweten dat het om beelden van de dodelijke treinramp in Canada ging. Onlangs raakte het derde seizoen van hun serie Travelers ook al in opspraak omdat dezelfde beelden werden gebruikt.

De beelden zouden door de producent zijn gekocht bij Pond 5, een bedrijf dat stockmateriaal aanbiedt. Dat bedrijf heeft zijn excuses aangeboden en gaat vanaf nu aangeven waar hun beelden precies vandaan komen en dat ze niet zomaar buiten hun context gebruikt mogen worden.

Netflix gebruikte eerder al echte rampbeelden

Het is niet de eerste keer dat Netflix beelden van een dodelijke treinramp gebruikt voor een fictiefilm. Begin dit jaar bleek dat het Belgische ongeluk met een stoptrein en een intercity, waarbij in 2010 negentien mensen omkwamen, verwerkt was in een fictieve nieuwsuitzending voor horrorfilm Death Note.

Ook de sciencefictionthriller Bird Box zelf, waarin mensen zichzelf blinddoeken om niet onder invloed van duistere krachten te komen, raakte eerder al in opspraak. Op YouTube verschenen video's met de 'Bird Box-challenge', een uitdagingsspel om geblinddoekt verschillende capriolen uit te halen.