In het zestiende-eeuwse kostuumdrama Mary Queen of Scots wordt de relatie tussen de Schotse koningin Mary Stuart (Saoirse Ronan) en de Engelse koningin Elizabeth (Margot Robbie) uitgelicht. Het is de debuutfilm van de Britse toneelregisseur Josie Rourke. NU.nl zet de recensies van de film voor je op een rij.

NRC - 3 sterren

"Soms voelen de accenten die worden gelegd tussen alle prachtige shots van mistige Schotse valleien en strijdgekletter ongekunsteld en interessant. Zo wordt benadrukt hoe het lichaam en leven van deze koninginnen werd gezien als iets wat kon worden toegeëigend of ingezet in een machtsstrijd. Scenarist Beau Willimon (House of Cards) had wel meer aandacht moeten besteden aan het uitwerken van de personages, die niet altijd erg geloofwaardige keuzes maken als je de geschiedenis niet kent. Gelukkig compenseren het geweldige spel van Ronan als stellige, maar ook naïeve Mary en de prachtige decors en kostuums de lacunes in het scenario."

De Telegraaf - 3 sterren

"Saoirse Ronan is zonder meer de sterkste pijler van dit historische bouwwerk. Als de jonge monarch straalt zij geestkracht en vastbeslotenheid uit, terwijl we dankzij haar gelaagde spel de katholieke Mary ook van haar kwetsbare kant leren kennen. Jammer genoeg is de rol van Margot Robbie in dat opzicht minder evenwichtig. Terwijl de protestante 'Virgin Queen' Elizabeth in veel andere films kordaat wordt neergezet, komt haar personage hier juist weifelachtig en afhankelijk over. Gevolg is dat ook hun koninklijke confrontatie uiteindelijk sputtert in plaats van vonkt."

Het Parool - geeft geen sterren

"In haar debuutfilm voert de spraakmakende Britse toneelregisseur ook moderniseringen door met een multiculturele rolbezetting, maar helemaal overtuigen doet de koppeling van een historisch koningsdrama aan hedendaagse opvattingen niet. Om de gecompliceerde intriges en machtsverhoudingen inzichtelijk te maken, gaat scenarioschrijver Beau Willimon in twee uur noodgedwongen korter door de bocht dan hij in zijn serie House of Cards deed. En dat wringt. Maar het is ontegenzeggelijk amusant en prikkelend om te zien hoe een groots opgezet Brits koningsdrama vol pracht en praal vanuit een feministisch perspectief aan betekenis kan winnen."

de Volkskrant - 3 sterren

"Kostuumdrama's zeggen doorgaans meer over de tijd waarin ze gemaakt zijn, dan over de tijd die ze uitbeelden. Er is haast geen sterker argument voor deze stelling te bedenken dan Mary Queen of Scots, een film die zich afspeelt in de zestiende eeuw, maar waarin de tijdgeest van nu in vrijwel elke scène doorklinkt. Het is niet alleen die nadruk op man-vrouwverhoudingen waarin de tijdsgeest zich verraadt. De katholieke koningin Mary blijkt een vrijdenker, die geen problemen heeft met homoseksualiteit, pleit voor vrijheid van religie en gelooft in de liefde. Verder castte Rourke uit principe kleurenblind, tegen de historische werkelijkheid in."

Mary Queen of Scots is vanaf donderdag 17 januari in de Nederlandse bioscopen te zien.