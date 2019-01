Disney gaat een liveactionversie van de animatiefilm The Hunchback of Notre Dame maken. Eerder kondigde de studio al soortgelijke bewerkingen van Aladdin en Dumbo aan.

The Hollywood Reporter meldt dat het scenario inspiratie haalt uit zowel het originele boek van Victor Hugo als de geanimeerde Disney-film uit 1996. Alan Menken en Stephen Schwartz, die ook de muziek maakten voor de animatiefilm, zijn ook verantwoordelijk voor de soundtrack van de liveactionversie.

De film wordt mede geproduceerd door acteur Josh Gad, die onder meer de stem van Olaf in Frozen verzorgde en in de liveactionversie van Beauty and the Beast te zien was. Of hij ook een rol in de nieuwe Hunchback speelt, is nog niet bekend.

Sinds het grote succes van de liveactionversie van The Jungle Book (2016), waar inmiddels ook een vervolg van wordt gemaakt, is Disney bezig met het maken van nieuwe versies van een groot aantal animatieklassiekers. Het komende half jaar verschijnen er daar drie van: Dumbo, The Lion King (met de stem van onder anderen Beyoncé) en Aladdin, waarin de Nederlandse acteur Marwan Kenzari de rol van schurk Jafar vertolkt.