De Nederlandse komedie Bon Bini Holland 2 is niet alleen de best bezochte Nederlandse film van 2018, maar heeft ook het succes van het eerste deel voorbijgestreefd. De film met komiek Jandino Asporaat heeft ruim 600.000 bezoekers getrokken, zo heeft de distributeur Entertainment One donderdag bekendgemaakt.

Het eerste deel eindigde op een bezoekersaantal van ruim 550.000. Niet alleen in Nederland wordt de film goed bezocht. Ook op de Antillen wordt het tweede deel beter bezocht dan het eerste deel.

In Bon Bini Holland 2 moet Robertico (Asporaat) relatieperikelen overkomen. Net als hij zijn vriendin Noëlla (Liliana de Vries) op Curaçao ten huwelijk wil vragen, besluit zij een time-out in te lassen. Robertico is vastberaden om haar terug te winnen en vliegt haar vanuit Curaçao achterna naar Nederland.

Daar blijkt concurrentie op de loer te liggen: de aantrekkelijke Christiaan (Steef de Bot). Robertico besluit daarop zijn oude FC Kip-vrienden om hulp te vragen. Samen met Sydney, Rajesh, Gerrie en tante Judeska zet Robertico alles op alles om Noëlla's hart weer te veroveren.

Bon Bini Holland 2 is in december bekroond met een Gouden Film en niet veel later die maand met een Platina Film. De film is geregisseerd door Jon Karthaus en geproduceerd door Maarten Swart.