Anne Hathaway gaat een hoofdrol spelen in de remake van The Witches. De actrice zal de rol spelen van de hoofdheks, die in het origineel uit 1990 werd vertolkt door Anjelica Huston.

De film zal geregisseerd en geschreven worden door Back to the Future-regisseur Robert Zemeckis, meldt Variety.

Gebaseerd op het Roald Dahl-boek uit 1973, zal de film draaien om een zevenjarig jongetje dat in aanraking komt met een groep heksen.

De filmversie uit 1990 werd losjes gebaseerd op het boek, volgens bronnen zal de versie van Zemeckis dichter bij het oorspronkelijke verhaal blijven.

Hathaway speelde onder andere rollen in The Devil Wears Prada, Les Misérables en Alice in Wonderland. In 2018 was de Amerikaanse actrice te zien in Ocean's 8, een spinoff van de Ocean's Eleven-films.

Het is nog niet bekend wanneer de opnames van de film zullen beginnen.