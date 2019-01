De hoofdrolspeler en de uitvoerend producent van de Amerikaanse remake van The Office, Steve Carell en Greg Daniels, hebben samen een serie voor Netflix ontwikkeld.

Space Force zal een parodie zijn op de onlangs door president Donald Trump aangekondigde ruimtevaartafdeling binnen Defensie met dezelfde naam, meldt Rolling Stone.

Carell zal de hoofdrol gaan spelen in de serie, Daniels treedt op als uitvoerend producent.

In een door Netflix gepubliceerde video wordt het plot van Space Force min of meer uitgelegd. "Het doel van deze nieuwe afdeling is het verdedigen van satellieten tegen aanvallen en het uitvoeren van andere ruimtegerelateerde dingen. Of zoiets", is de tekst die te zien is in de trailer.

De video besluit met de woorden: "Dit is het verhaal van de vrouwen en mannen die erachter moeten komen wat dit precies betekent."

Carell was van 2005 tot 2013 te zien in de Amerikaanse remake van de van oorsprong Britse serie The Office. Sindsdien speelde hij rollen in Vice, Welcome to Marwen en Beautiful Boy.

Daniels was onder andere mede-bedenker van King of the Hill en Parks and Recreation en schrijver bij The Simpsons en Saturday Night Live.

Het is nog niet bekend wanneer Space Force te zien zal zijn.