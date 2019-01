Er komt een nieuwe Ghostbusters-film. Ditmaal speelt het verhaal zich af in het originele universum. Jason Reitman (Juno, Up in the Air) neemt daarvoor plaats in de regiestoel. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Ivan Reitman, de man achter de filmhits uit de jaren tachtig.

In een interview met Entertainment Weekly benadrukt de regisseur dat het niet om een reboot gaat, zoals de film uit 2016 waarin onder anderen Melissa McCarthy en Kristen Wiig de titelrollen speelden.

"Dit is het volgende hoofdstuk van de originele franchise", vertelt Reitman, die tevens laat weten dat de film zich in de moderne tijd afspeelt.

"Ik heb mezelf altijd gezien als de eerste Ghostbusters-fan, sinds ik als zesjarige de set bezocht", vertelt Reitman. "Ik wilde een film maken voor alle andere fans."

Verhaal volgt traject van de originele films

Kritiek op de vrouwelijke reboot van Paul Feig heeft de regisseur geenszins. "Ik heb zoveel respect voor wat Paul gemaakt heeft met die briljante actrices en zou het prachtig vinden om meer verhalen van hen te zien. Deze nieuwe film zal echter het traject van de originele films volgen."

Of dat ook betekent dat Bill Murray, Dan Aykroyd en Ernie Hudson in de film zullen terugkeren, is nog niet bekend. De opnames van dit derde deel moeten over een paar maanden beginnen. De release van Sony staat gepland voor de zomer van 2020.

Sony werkt tegelijkertijd aan een geanimeerde Ghostbusters-film, die na het vervolg van Reitman moet verschijnen. Op die productie is een ander team gezet.

Comedy leverde bijna 300 miljoen dollar op

De sf-comedy Ghostbusters, over een speciale dienst die geesten verdrijft, bracht in 1984 wereldwijd bijna 300 miljoen dollar op. Vijf jaar later verscheen er een vervolg, opnieuw met hoofdrollen voor Murray, Aykroyd, Hudson en Harold Ramis.

In de nieuwe vrouwelijke versie van de film keerden Murray, Aykroyd en Hudson terug in kleine rolletjes. Ramis overleed in 2014.