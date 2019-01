De Australische actrice Toni Collette is naast Anna Kendrick te zien in de sciencefictionthriller Stowaway.

Dat meldt Variety. De film wordt geregisseerd door Joe Penna, die samen met Ryan Morrison ook het script voor zijn rekening nam.

Stowaway gaat over een missie naar Mars, waar een verstekeling aan boord van het ruimteschip per ongeluk grote schade aan het schip aanricht.

De 46-jarige Collette was vorig jaar te zien in de thriller Hereditary. Eerder speelde ze in films als The Sixth Sense en Little Miss Sunshine.