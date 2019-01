Sofia Coppola en Bill Murray, die meer dan vijftien jaar geleden samenwerkten voor de Oscar-winnende film Lost in Translation, gaan samen een nieuw project aan.

Het gaat om de film On the Rocks, die wordt geregisseerd door Coppola. Murray speelt een van de hoofdrollen, meldt The Hollywood Reporter.

Ook Rashida Jones is te zien in de film, die draait om een jonge moeder die na lange tijd weer contact krijgt met haar vader.

On the Rocks is het eerste project dat voorkomt uit de deal tussen Apple en filmstudio A24. De film wordt komende lente opgenomen in de stad New York.

Ook Lost in Translation werd geregisseerd door de 47-jarige Coppola. De hoofdrollen in de film, die draait om twee Amerikanen die in Tokio verblijven, werden gespeeld door Murray en Scarlett Johansson.