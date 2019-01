Actrice Carol Channing, bekend van de musical Hello Dolly, is op 97-jarige leeftijd overleden.

Channing kreeg voor haar vertolking van koppelaarster Dolly Levi in de musical in 1964 een Tony Award. Zij keerde in haar carrière meerdere malen terug in de rol.

Haar grote doorbraak kwam vijftien jaar eerder, toen ze de rol van Lorelei speelde in de musical Gentlemen Prefer Blondes. Zij zong daarin onder meer het beroemde nummer Diamonds are a girl's best friend, het lied dat later in de filmversie werd vertolkt door Marilyn Monroe.

Hoewel Channing zich vooral op toneel en musical richtte, was ze ook te zien in een aanzienlijk aantal films en series. Ze kreeg in 1967 een Oscar-nominatie en een Golden Globe voor haar rol in de romantische comedy Thoroughly Modern Millie.

Carrière bekroond met diverse oeuvreprijzen

De actrice bleef tot op hoge leeftijd werken en haar verdiensten voor de Amerikaanse cultuurwereld werden bekroond met diverse oeuvreprijzen. In 1981 werd Channing toegevoegd aan de prestigieuze American Theatre Hall of Fame en in 1995 kreeg de actrice een Lifetime Tony Award. Ze schreef een autobiografie, Just Lucky I Guess, en er werd een documentaire over haar werk en leven gemaakt: Larger than Life.

Channing trouwde in totaal vier keer. Het langste huwelijk was met haar manager Charles Lowe, met wie zij 42 jaar getrouwd was. In 1998 vroeg Channing een scheiding aan, maar Lowe overleed voordat deze door de rechter werd bevestigd. De actrice verweet haar echtgenoot dat hij haar emotioneel mishandeld had en haar financiën niet goed had beheerd.

Channing stierf aan de gevolgen van meerdere beroertes die zij het afgelopen jaar had.