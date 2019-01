De titel en cast van het vervolg op De 12 van Oldenheim is bekendgemaakt. Onder anderen Gijs Naber, Huub Stapel en Carine Crutzen zijn te zien in De 12 van Schouwendam, dat in het najaar van 2019 te zien is bij Videoland en daarna bij RTL.

Ook Eva Laurenssen, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Joop Keesmaat, Maarten Heijmans, Benja Bruijning, Fockeline Ouwerkerk, Meral Polat en Hajo Bruins spelen rollen in de serie die zich afspeelt in de fictieve plaats Schouwendam, schrijft RTL Boulevard dinsdag.

Net als in het eerste seizoen draait de thriller om mysterieuze verdwijningen. In tegenstelling tot Oldenheim gaat het in de vervolgreeks echter om twee vermiste personen. De '12' staat dit keer niet voor het aantal verdwijningen, maar is verbonden aan andere "geheimzinnige gebeurtenissen in het dorp".

De serie begint met de komst van een man in het dorp, die de vermissingen uit 1995 weer tot leven brengt. Er vallen vervolgens weer dodelijke slachtoffers.

In de eerste reeks van de serie waren onder anderen Noortje Herlaar, Cas Jansen en Nasrdin Dchar te zien. Gemiddeld keken bijna 1,2 miljoen mensen naar de serie.