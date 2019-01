Scenarioschrijver Frank Houtappels (51) acht de kans op een derde deel van de reeks Gooische Vrouwen bijzonder klein.

"In principe kan alles. Ik zeg nooit nooit", stelt Houtappels, die een derde film over het karakter Cheryl Morero eerder nog niet uitsloot, in een interview met De Telegraaf. "Maar de kans is echt nihil."

Volgens Houtappels is Gooische Vrouwen na vijf seizoenen op televisie en twee speelfilms klaar. "Je moet op een gegeven moment ook zeggen: we hebben daar zulke heerlijke successen mee gevierd, waarom zou je daar nog een keer op teruggrijpen? Het houdt een keer op. Kom met iets nieuws!"

Dat nieuws is April, May en June, de nieuwe film naar een idee van Linda de Mol die eind dit jaar verschijnt. "Die film is echt een heel nieuw ding, omdat we nu iets vertellen met een serieuze ondertoon", aldus de scenarioschrijver.

April, May en June gaat over drie zussen en een broer die bij elkaar komen als hun moeder ernstig ziek is. "Het thema van deze film is eigenlijk: hoe kun je loslaten en hoe doorgaan."

De film is volgens Houtappels ondanks het zware thema "een film met een lach en een traan". "Af en toe zal er best worden gegrinnikt en hardop gelachen."