De op dit moment gedetineerde Willem Holleeder is niet onder de indruk van de televisieserie die gebaseerd is op Judas, het boek dat zijn zus Astrid Holleeder over hun leven heeft geschreven.

In de rechtbank liet de zestigjarige Holleeder, die verdacht wordt van onder meer betrokkenheid bij vijf liquidaties en lidmaatschap van een criminele organisatie, weten dat hij de serie niet bijzonder spannend vindt.

"Ik ben halverwege in slaap gevallen. Het gaat allemaal over hoe geweldig Astrid is. Zij maakt een heel verhaal, hoe geweldig en slim ze is, maar het is gewoon niet waar", tekent rechtbankverslaggever Saskia Belleman maandag op.

De serie Judas is sinds 6 januari wekelijks bij RTL te zien en is geregisseerd door Joram Lürsen. Willem Holleeder wordt door Gijs Naber gespeeld. De rol van zijn zus Astrid wordt door actrice Rifka Lodeizen vertolkt.

De zesdelige serie gaat over de familie Holleeder, tot op het moment dat Astrid haar broer verraadt. Veel mono- en dialogen in de serie zijn gebaseerd op bandjes waarop de topcrimineel te horen is en zijn soms een-op-een overgenomen.

De eerste aflevering werd 1,2 miljoen keer bekeken. Naar de tweede episode keken een miljoen mensen.