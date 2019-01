De juryleden van de Critics' Choice Awards hebben Roma uitgeroepen tot beste film van het afgelopen jaar. De Mexicaanse productie won ook de prijs voor beste niet-Engelstalige film.

Regisseur Alfonso Cuarón haalde in zijn dankwoord uit naar de Amerikaanse president Donald Trump. Toen hij het over de cast en crew van Roma had, zei hij: "Dit stel Mexicanen is niet zo slecht als ze nog weleens worden neergezet."

Roma won vorige week bij de Golden Globes ook de prijs voor beste buitenlandse film. Bij die awards kunnen alleen Engelstalige projecten meedingen naar de hoofdprijs van beste film.

Roma versloeg in de strijd om de belangrijkste filmprijs negen concurrenten: BlacKkKlansman, Black Panther, The Favourite, First Man, Green Book, If Beale Street Could Talk, Mary Poppins Returns, A Star Is Born en Vice.

Prijs voor beste actrice eindigt in gelijkspel

De prijs voor beste filmactrice moest worden gedeeld door Glenn Close en Lady Gaga. Glenn won de prijs voor haar rol in The Wife, Lady Gaga ontving de award voor haar filmdebuut in A Star Is Born.

Het was het tweede gelijkspel van de avond. Eerder kregen Amy Adams en Patricia Arquette allebei een beeldje mee naar huis in de categorie beste actrice in een miniserie. Adams werd geëerd voor haar werk in HBO-serie Sharp Objects en Arquette won met haar rol in Escape at Dannemora.

"Ik kan eigenlijk niets mooiers bedenken dan een gelijkspel, want er is niet maar één winnares als we allemaal zulk mooi werk mogen doen en zoveel prachtige mogelijkheden krijgen", aldus Adams.

Animatiefilm Spiderman opnieuw in de prijzen

Spider-Man: Into The Spider-Verse werd uitgeroepen tot de beste animatiefilm van het afgelopen jaar. Vorige week won de film ook al een Golden Globe.

Into The Spider-Verse lijkt daarmee bij de animaties topkandidaat voor de Academy Awards. De nominaties worden op 22 januari bekendgemaakt.

Als de film wint, is het de eerste keer sinds de overwinning van Rango in 2011 dat niet een productie van Disney en dochterstudio Pixar er met de animatie-Oscar vandoor gaat.

Beste acteerwerk in een comedy

Christian Bale en Olivia Colman kregen een award voor beste acteerwerk in een comedy. Afgelopen week wonnen de twee in diezelfde categorie ook de Golden Globes.

Colman speelt koningin Anne in The Favourite, waarin ook Emma Stone en Rachel Weisz te zien zijn. Zij waren beiden genomineerd voor hun bijrol in de film, maar moesten in die categorie Regina King voor zich laten gaan. Zij won met haar werk in If Beale Street Could Talk. Wel won de hele cast van The Favourite de prijs voor beste ensemble.

Bale kroop voor Vice in de huid van Dick Cheney. Het team dat hem omtoverde tot de voormalige Amerikaanse vicepresident viel ook in de prijzen. De film ging ervandoor met de award voor beste haar en make-up.

De Critics' Choice Awards worden uitgereikt door de Broadcast Film Critics Association, een organisatie de bestaat uit zo'n 250 recensenten.