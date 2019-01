Na vier jaar is er een vervolg gemaakt op de boksfilm Creed, waarin de jonge bokser Adonis wordt bijgestaan door zijn mentor, bokslegende Rocky Balboa. Recensenten vinden dat Creed II, met Michael B. Jordan in de hoofdrol, het niet haalt bij zijn voorganger.

de Volkskrant - geeft geen sterren

"Creed II brengt inhoudelijk weinig nieuws te berde, maar dit directe vervolg op het in 2015 verschenen Creed - en de achtste film met Sylvester Stallone als bokslegende Rocky Balboa - is naast sportdrama wél meer dan ooit een zelfbewuste ode aan de verhalen die sport de moeite waard maken. Bovendien moet dit nadat hij de nodige keren schijnvaarwel gezegd heeft, het echte afscheid zijn van Stallones Rocky."

"Hij is hier voor de tweede maal op rij opmerkelijk aangenaam als doorleefde mompelaar, zuchtend als de Leo Beenhakker van het bokstrainersgilde. De acteur stelde onlangs dat de nieuwe filmboksgeneratie het vanaf nu werkelijk zonder hem zal moeten doen. Zijn erfenis lijkt in goede handen bij Jordan, die zijn sterrenstatus na zijn vertolking van het verfrissende kwade genius Erik Killmonger in de superheldenhit Black Panther exponentieel zag stijgen en hier nog krachtiger en zelfverzekerder oogt."

NRC - 2 sterren

"Het skelet van een Rocky-film, script twee dus. Maar het vlees op de botten blijkt dood gewicht te zijn. Adonis Creeds worsteling met zijn huwelijk en vaderschap biedt slechts stroperig melodrama, Sylvester Stallones subplot - mompelend bij het graf van geliefde Adrian, vervreemde zoon - houdt de zaken danig op. De achilleshiel van Viktor Drago - lege huls van papa's wraak, verlatingsangst door mama - wordt nogal potsierlijk uitgespeeld."

De Morgen - 2 sterren

"Een commentator neemt in de film het woord 'shakespeareaans' in de mond. Goed geprobeerd, maar wij dachten toch eerder aan 'soapachtig'. Creed II laat zich prima bekijken, maar het clichégehalte ligt bij momenten erg hoog, en de familiedynamieken grijpen deze keer nauwelijks naar de keel."

"Ook regisseur Ryan Coogler wordt gemist: zijn opvolger Steven Caple Jr. is een efficiënte vakman, maar bokst toch duidelijk een klasse lager. De visuele hoogstandjes die Creed zo uniek maakten - het gevecht dat volledig in één take gefilmd werd - blijven hier achterwege."

