Er komt definitief een vervolg op de jarentachtigkomedie Coming to America. Eddie Murphy zal wederom de hoofdrol vertolken, zo werd vrijdag bekend.

Craig Brewer, die eerder onder meer meewerkte aan Footloose, zal de film regisseren, meldt Deadline.

Murphy kruipt wederom in de rol van Akeem, een verwende Afrikaanse prins die vermomd naar New York reist om daar een zelfstandige vrouw te vinden, omdat hij niet wil trouwen met de vrouwen in zijn eigen omgeving. In het vervolg ontdekt de prins dat hij een zoon heeft en om hem te ontmoeten reist hij wederom naar Amerika.

Het is de bedoeling dat ook andere acteurs uit het eerste deel te zien zijn in het vervolg, onder wie Arsenio Hall en James Earl Jones.

De acteur werkte al eerder samen met Brewer, in de film Dolemite is my Name. In een verklaring vertelt Murphy dat hij zich erop verheugt om "deze dierbare personages weer naar het witte doek te brengen".