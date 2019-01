Een Amerikaanse uitgeverij van kinderboeken, Chooseco, heeft Netflix aangeklaagd. De zinsnede Choose your own adventures, die gebruikt werd voor de onlangs uitgebrachte Black Mirror-film Bandersnatch, zou een handelsmerk van de uitgeverij zijn.

Bandersnatch is een film van de populaire serie Black Mirror. In de film krijgt de kijker de mogelijkheid om zijn eigen keuzes te maken over de verhaallijnen.

Volgens Chooseco is de zinsnede Choose your own adventures ("kies je eigen avonturen"), die Netflix in de marketingcampagne van Bandersnatch gebruikte, echter hun handelsmerk, schrijft The Hollywood Reporter. Chooseco zou het handelsmerk al sinds 1980 gebruiken en meer dan 265 miljoen kopieën van de zogeheten Choose your own adventures-boeken hebben verkocht.

"Chooseco en Netflix zijn al jaren in onderhandeling over het gebruik van de zinsnede, maar Netflix heeft nooit een licentie gekregen", zo valt te lezen in de aanklacht. "Zeker één keer heeft Chooseco Netflix in een schriftelijke verklaring gevraagd om het gebruik van het Choose your own adventures-handelsmerk niet te gebruiken voor hun marketingcampagne."

Chooseco eist zeker 25 miljoen dollar (ruim 21 miljoen euro) schadevergoeding van Netflix.