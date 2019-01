Mijn bijzonder rare week met Tess, de nieuwe film met acteurs Jennifer Hoffman en Julian Ras, is geselecteerd voor het prestigieuze New York International Children's Film Festival.

De film is opgenomen in de selectie van het festival, dat plaatsvindt tussen 22 februari en 17 maart, maakte de organisatie vrijdag bekend.

Het is niet het eerste festival waarvoor Mijn bijzonder rare week met Tess is uitgekozen. De film van regisseur Steven Wouterlood beleeft in februari zijn première op het festival van Berlijn in het onderdeel Generations. Daarmee dingt de jeugdfilm mee in de competitie om de Kristallen Beer. Wouterlood en producent Joram Willink wonnen eerder al een Emmy voor hun film Alles mag.

Mijn bijzonder rare week met Tess is gebaseerd op het gelijknamige en bekroonde boek van Anna Woltz en het scenario is geschreven door Laura van Dijk. De film vertelt over de jonge Sam die bang is als nakomertje altijd alleen te blijven. Tijdens een vakantie op Terschelling besluit hij de zelfverzonnen 'alleenheidstraining' te gaan doen. Door een toevallige ontmoeting met de ongrijpbare Tess, die een groot geheim met zich meedraagt, ziet hij echter in dat je je familie moet koesteren.

De hoofdrollen zijn voor Sonny Coops van Utteren en Josephine Arendsen. Daarnaast zijn er bijrollen voor Suzan Boogaerdt (Zwarte tulp), Tjebbo Gerritsma (Zwartboek), Hans Dagelet en Terrence Schreurs. Distributeur September Films brengt Mijn bijzonder rare week met Tess in het najaar uit in de bioscopen.