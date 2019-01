Amazon is in gesprek met Al Pacino voor een rol in een dramaserie. De 78-jarige acteur is in beeld voor de hoofdrol in The Hunt.

The Hunt draait om een actieve groep nazi-jagers in New York in 1977. Zij ontdekken dat honderden nazi's naar Amerika zijn getrokken om daar een 'Vierde Rijk' te bouwen. De deelnemers aan de jacht willen daar een einde aan maken.

Het is de eerste keer dat Pacino de hoofdrol speelt in een serie. Hij had wel kleinere rollen in Angels in America en The Godfather Saga. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rollen in speelfilms als maffiabaas Don Michael Corleone in The Godfather en de iconische Tony Montana in Scarface.

De regie van The Hunt is in handen van Jordan Peele, schrijft The Hollywood Reporter. De 39-jarige Amerikaan is bekend van onder meer BlacKkKlansman en Get Out. Binnenkort komen Toy Story 4 en Us van zijn hand uit.