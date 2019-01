De succesvolle misdaadserie Criminal Minds stopt na het vijftiende seizoen dat in 2019 uitgezonden wordt en uit tien afleveringen zal bestaan. Daarmee is de serie, met in totaal 325 afleveringen, een van de langst lopende televisiedrama's ooit.

Criminal Minds, dat is gemaakt door Jeff Davis en geproduceerd wordt door Erica Messer, Breen Frazier en Mark Gordon, volgt een eliteteam van de FBI dat criminelen en hun gedachten analyseert in een poging om te voorkomen dat ze opnieuw toeslaan. The Hollywood Reporter meldt het einde van de serie.

De serie was de afgelopen jaren niet vrij van controverses. Zo werd een acteur van de serie, Thomas Gibson, in 2016 na elf seizoenen ontslagen naar aanleiding van een vermeende ruzie met een producer.

Recenter meldde Variety dat Greg St. Johns zijn baan als fotografiedirecteur van de serie niet zou verliezen ondanks beschuldigingen van misbruik en een daaropvolgend onderzoek door de staat Californië.

De opnames van seizoen vijftien van Criminal Minds starten deze lente, en eind dit jaar wordt de serie uitgezonden op de Amerikaanse televisie. In Nederland zijn voorgaande seizoenen nu al te zien op Veronica.