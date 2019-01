Regisseur Paul Verhoeven heeft recent een heupoperatie ondergaan en revalideert daar momenteel van in Los Angeles. Als gevolg van deze ingreep is de release van zijn nieuwe film, het historische drama Benedetta, een jaar uitgesteld.

Dat vertelt zijn assistent Mita de Groot in gesprek met de Volkskrant. De opnames van het verhaal over een lesbische non in de middeleeuwen zijn afgerond, maar de post-productie kan door de operatie van de tachtigjarige regisseur pas in juni worden hervat.

De bedoeling was dat Benedetta in mei 2019 in première ging op het festival van Cannes, maar dat wordt nu een jaar later.

Benedetta vertelt over de lesbische non Benedetta Carlini, die in de renaissance in een klooster in Italië leefde. Het drama is voor Verhoeven de tweede samenwerking met SBS Productions, waarmee hij eerder de thriller Elle maakte. De film werd onder meer geselecteerd voor de competitie van het festival van Cannes en won twee Golden Globes.

Schrijver Soeteman laat naam van aftiteling verwijderen

Benedetta zorgde wel voor een meningsverschil tussen Verhoeven en zijn vaste schrijver Gerard Soeteman. De 82-jarige scenarist is ongelukkig met de nadruk die de regisseur op het seksuele in plaats van het politieke aspect van het waargebeurde verhaal legt. Daarom heeft hij zijn naam van de aftiteling laten verwijderen.

Het tweetal werkt al een halve eeuw samen; Verhoeven en Soeteman waren samen verantwoordelijk voor filmklassiekers als Floris, Turks Fruit, Soldaat van Oranje, Spetters, De Vierde Man en Zwartboek.