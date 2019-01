Nu comedian Kevin Hart heeft laten weten de uitreiking van de Oscars niet meer te willen presenteren, zoekt de organisatie vervangers. Het prijzengala, dat plaatsvindt op 24 februari, zou dit jaar door meerdere bekende sterren worden gepresenteerd.

Volgens The Hollywood Reporter is de organisatie bezig om onder meer de cast van de Avengers-filmreeks te strikken.

Volgens bronnen zijn acteurs die eerder waren benaderd om een Golden Globe uit te reiken, verzocht dit aanbod af te slaan om mogelijk een Oscar te kunnen uitreiken. De Golden Globes zijn afgelopen zondag uitgereikt.

Het is niet bekend of de organisatie alleen de acteurs uit de superheldenfilms als presentator wil inzetten of dat er ook andere beroemdheden worden benaderd.

Het zou niet de eerste keer zijn dat (een deel van) de cast op het podium van de jaarlijkse filmprijzen zou staan. Onder anderen Robert Downey Jr. en Samuel L. Jackson waren na het succes van de eerste Avengers-film in 2013 door de organisatie uitgenodigd om de Oscar uit te reiken voor het beste camerawerk. Die ging dat jaar naar Life of Pi.

De Academy wil nog niet reageren op deze geruchten.

Nieuwste Avengers-film komt in mei uit

Er zijn tot dusver drie Avengers-films gemaakt. In de recentste editie, Avengers: Infinity War, moeten superhelden als Captain America, Iron Man, de Hulk, Doctor Strange en de Guardians of the Galaxy samenwerken om te voorkomen dat megaschurk Thanos de zes 'infinitystenen' in handen krijgt.

De hoofdrollen worden vertolkt door onder anderen Robert Downey Jr., Chris Pratt, Chris Evans, Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Zoë Saldana en Josh Brolin.

Het vervolg, Avengers: Endgame, zal in mei 2019 in de bioscopen te zien zijn.

Hart nam afstand van de presentatie nadat hij door oude tweets in opspraak raakte. In de berichten op sociale media schreef de acteur en comedian homofobe teksten.