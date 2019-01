Steve McQueen, de Oscar-winnende regisseur van 12 Years a Slave, gaat een documentaire maken over Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Brit is zelf woonachtig in onze hoofdstad.

Op de website van het Nederlands Filmfonds is te lezen dat McQueen een realiseringsbijdrage van 800.000 euro krijgt voor De Bezette Stad, een documentaire die wordt gebaseerd op het boek Atlas van een bezette stad: Amsterdam 1940-1945. Dat geïllustreerde werk, geschreven door zijn Nederlandse echtgenote Bianca Stigter, moet in maart verschijnen.

Atlas van een bezette stad toont hoe de tijd van de bezetting eruitzag in Amsterdam. Aan de hand van illustraties gidst Stigter de lezer langs de plekken waar vroeger onderduikers zaten, of waar het hoofdkwartier van de NSB zat. Stigter neemt eveneens het scenario van de documentaire voor haar rekening.

McQueen begon zijn carrière als videokunstenaar en heeft inmiddels vier lange speelfilms op zijn naam staan. De recentste is het misdaaddrama Widows, dat momenteel in onze bioscopen draait. Zijn slavernijdrama 12 Years a Slave won in 2014 drie Oscars, waaronder die voor de beste film. Wanneer De Bezette Stad moet verschijnen, is nog niet bekend.