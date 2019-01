De film over de Brits-Amerikaanse komieken Stan Laurel en Oliver Hardy, Stan & Ollie met Steve Coogan en John C. Reilly in de hoofdrollen, gaat donderdag in première in Nederland. NU.nl maakt een overzicht van de recensies van de film.

de Volkskrant - 4 sterren

"Stan & Ollie is een zorgvuldig gemaakt, vriendelijk portret dat het niet moet hebben van groots drama. Het is verbluffend hoe goed Steve Coogan en John C. Reilly de twee komieken neerzetten. Alles draait om de lichte toets, met uiterst secuur vormgegeven komische kunststukjes, die tonen hoezeer Laurel en Hardy hun vak beheersten. Die twee maken Stan & Ollie tot een traktatie."

De Telegraaf - 4,5 ster

"Stan Laurel en Oliver Hardy waren in de eerste helft van de vorige eeuw onbetwiste helden van het witte doek die met hun slapstickfilms keer op keer volle bioscoopzalen wisten te trekken. De auteurs kruipen voor deze film in de huid van het komische duo. Ze zijn volkomen geloofwaardig in hun rollen als mannen die elkaar door en door kennen en nog steeds lol hebben in hun vak. Regisseur Jon S. Baird slaagt erin van een bescheiden film een tedere vertelling te maken over vriendschap door dik en dun."

NRC - 4 sterren

"Stan & Ollie is een film van de acteurs. Van Steve Coogan die Stan Laurel onwaarschijnlijk nauwgezet speelt, inclusief zijn lichtelijk verkouden stemgeluid. Van John C. Reilly, ook al zit hij als Oliver Hardy erg zwaar in de make-up en valse onderdelen. Hun karikaturen van de daadkrachtige Amerikaan (Ollie) en de overgevoelige Brit (Stan) zijn verknocht, tot in eeuwigheid. Diep ontroerend en je voelt hun onafscheidelijkheid. Stan & Ollie is een film voor aficionado's en ook voor nieuwelingen die van niets weten."