De Deventer moordzaak, het boek van van onderzoeksjournalist Bas Haan, wordt verfilmd. De opnames van De Veroordeling, zoals de speelfilm gaat heten, beginnen deze week.

Fedja van Huêt, Yorick van Wageningen en Lies Visschedijk spelen de hoofdrollen, hebben producent BIND en distributeur September Film woensdag bekendgemaakt. Van Huêt speelt de rol van Haan en Van Wageningen vertolkt de rol van 'de klusjesman'. Regisseur Sander Burger en Bert Bouma schreven het scenario.

De Deventer moordzaak gaat over de rechtszaak na de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. De zaak staat inmiddels te boek als een van de langstlopende uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht en mogelijk de meest omstreden strafzaak ooit.

De vraag die altijd centraal heeft gestaan, is of er sprake is geweest van een justitiële dwaling met betrekking tot het bewijsmateriaal op grond waarvan de veronderstelde dader, Ernest Louwes, is veroordeeld.

Justitie begon nieuw onderzoek om rol 'klusjesman' te onderzoeken

Louwes werd in eerste instantie vrijgesproken, maar eind 2000 in hoger beroep alsnog veroordeeld. Zijn gevangenisstraf werd in 2003 echter opgeschort, toen de Hoge Raad besliste dat er gegronde redenen waren voor een revisie van de zaak. In 2004 werd Louwes opnieuw veroordeeld.

Het ministerie van Justitie begon in 2006 een nieuw onderzoek. Dat gebeurde onder meer op verzoek van Maurice de Hond, die betoogde dat Michaël de Jong, de klusjesman van de weduwe, een rol zou hebben gespeeld in de zaak.

'De Veroordeling gaat over het verdraaien van de feiten'

Journalist Haan, die tot het uiterste ging om de waarheid boven tafel te krijgen, werd in zijn onderzoek naar de Deventer moordzaak steeds meer in het kamp van degenen die de klusjesman van moord beschuldigden gezogen.

Door de mediahetze rond de zaak belandden deze klusjesman en zijn vrouw in een nachtmerrie. De zoektocht beschrijft Haan in het boek De Deventer moordzaak: Het complot ontrafeld, dat de basis voor de film vormt.

"Acht jaar geleden begonnen we aan dit ambitieuze filmplan", stelt producent Joram Willink van BIND. "Toen was het begrip fake news nog niet bekend. Als je met de ogen van nu naar de geschiedenis van de Deventer moordzaak kijkt, val je van de ene verbazing in de andere. De Veroordeling gaat over het verdraaien van de feiten, trial by media en hoe fake news ineens als waarheid kan worden beschouwd."

De speelfilm moet in de winter van 2019/2020 in de bioscopen te zien zijn.