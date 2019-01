Aan het einde van de opnames van het laatste seizoen van Game of Thrones was de hele cast gebroken. De spelers hadden een tekort aan slaap en hadden er genoeg van, zegt hoofdrolspeler Kit Harington.

Het laatste seizoen leek volgens de 32-jarige Harington "gemaakt te zijn om de spelers te breken". Zo wisten ze volgens hem op een gegeven moment niet of ze huilden door verdriet of moeheid.

"Ik weet nog dat iedereen rondliep en dacht: ik heb hier genoeg van", vertelt hij aan GQ Australia. "Ik hou hiervan, het is het beste wat me ooit is overkomen, maar nu ben ik er klaar mee."

De acteur denkt dat veel mensen die niet in de filmwereld werken zich niet realiseren wat voor impact het werk heeft. Zo zijn de acteurs veel weg van huis en komen ze 'thuis' in een hotel.

"Het proces van naar je werk gaan, een dag hebben met je collega's en terugkomen bij je familie, koken, dingen in de vriezer hebben. Het klinkt gek, maar daar kijk ik het meest naar uit", vertelt Harington, die zijn vrouw Rose Leslie op de set ontmoette.

Het laatste seizoen is te zien vanaf april, maar de exacte datum is nog niet bekendgemaakt. Harington, die in de serie Jon Snow speelde, is in ieder geval klaar voor het volgende hoofdstuk, zegt hij.

"Dat gewicht is van mijn schouders, het is nu klaar. Ik kan er trots op zijn. We hebben acht seizoenen en je kunt het voor altijd op een boekenplank zetten."