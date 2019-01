Kevin Hart, die zich eerder na ophef terugtrok als presentator van de uitreiking van de Oscars, wil de awardshow definitief niet presenteren. De organisatie van het prijzengala liet na Harts beslissing weten de acteur toch graag als presentator te willen.

Hart zegt in gesprek met Good Morning America dat het nu te laat is om zich nog te kunnen voorbereiden.

"Het is lastig om te voorspellen wat er kan gebeuren", aldus de comedian. "Ik wil niet dat mensen denken dat er iets speelt tussen mij en de Academy."

Hart nam afstand van de presentatie nadat hij door oude tweets in opspraak raakte. In de berichten op sociale media schreef de acteur en comedian homofobe teksten.

Ellen DeGeneres, die Hart te gast had in haar talkshow, nam contact op met de organisatie van de prestigieuste Amerikaanse filmprijzen. De organisatie liet daarop weten dat Hart toch de Oscars mag presenteren op 25 februari.

Hart vertelde aan DeGeneres dat hij "goed moest nadenken of hij het toch wil doen". De Amerikaan lijkt nu een definitief besluit te hebben genomen.

Ook met de controverse die er door zijn homofobe berichten is ontstaan, is hij klaar. "Er valt niets meer over te zeggen. Ik ga niet meer uitleg geven over hoe ik ben. Ik ben een goed mens, ik heb graag lief. Als je dat niet inziet, dan is er iets mis met je."