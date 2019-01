Filmregisseur Sacha Polak geeft dit jaar een masterclass op het Filmfestival Rotterdam (IFFR). Ook regisseur Claire Denis en choreograaf Nina McNeely geven een masterclass.

Dat maakte directeur Bero Beyer woensdag bekend op de persconferentie voorafgaand aan het festival.

Polak verzorgt met haar drama Dirty God de openingsfilm op het IFFR. Van de Franse regisseur Denis draait de nieuwe film High Life.

Climax is de nieuwe film van de Franse regisseur Gaspar Noé. De film vertelt over een lsd-trip van een groep studenten van een dansacademie die volledig uit de hand loopt. Choreograaf McNeely werkte mee aan deze film.

Beyer maakte verder de titels bekend die dit jaar meedingen in de Tiger Competition. Onder meer de nieuwe Nederlandse film Take Me Somewhere Nice van regisseur Ena Sendijarevic, een roadmovie over een Bosnische tiener die op zoek gaat naar haar vader, is in de competitie opgenomen.

Elke van de acht films krijgt zijn eigen premièredag op het festival. De Poolse filmmaker Agnieszka Holland verzorgt de jaarlijkse Freedom Lecture.

Bloody Marie beleeft wereldpremière op IFFR

Ook Bloody Marie, een nieuwe Nederlandse film met Mark Rietman, Teun Luijkx, Aart Staartjes en Murth Mossel in de hoofdrollen, beleeft binnenkort zijn wereldpremière op het IFFR.

Deze tweede film van regisseur Guido van Driel gaat over een succesvolle striptekenares die tussen de sekswerkers op de Wallen woont. Drankzuchtig en als een ongeleid projectiel belandt ze van het ene conflict in het andere.

Een andere nieuwe opvallende film in het programma die is aangekondigd, is A Private War. De filmbiografie vertelt over het leven van de Amerikaanse oorlogscorrespondent Marie Colvin die in 2012 omkwam tijdens de belegering van de Syrische stad Homs. Ook Nocturne, de nieuwe film van acteur Reinout Scholten van Aschat, is te zien.

Cannes-prijswinnaar Caperneum ook te zien

Een andere grote titel die op het IFFR draait, is het veelgeprezen Libanese drama Caperneum. De film over een arm jongetje in Libanon dat bij zijn ouders wegvlucht en onderdak vindt bij een Ethiopische vluchteling en haar babyzoontje, won tijdens het festival van Cannes onder meer de juryprijs.

Het IFFR vindt plaats van 23 januari tot en met 3 februari. De kaartverkoop begint op 18 januari.