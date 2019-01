The Favourite is de grootste kanshebber bij de BAFTA's. Het Britse kostuumdrama sleepte twaalf nominaties in de wacht voor onder meer beste film, beste regisseur (Yorgos Lanthimos), beste actrice (Olivia Colman) en beste actrice in een bijrol (Emma Stone).

First Man, Roma en A Star is Born kregen ieder zeven nominaties, waaronder die voor beste film. Ook de films BlacKkKlansman en Green Book werden hiervoor genomineerd.

De hoofdrolspelers uit A Star is Born, Lady Gaga en Bradley Cooper, werden respectievelijk genomineerd voor beste actrice en beste acteur.

Daarnaast kregen Glenn Close (The Wife), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?), Viola Davis (Widows), Christian Bale (Vice), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Steve Coogan (Stan & Ollie) en Viggo Mortensen (Green Book) nominaties voor hun hoofdrollen.

De BAFTA's worden gezien als de belangrijkste filmprijzen in Europa en worden vaak gezien als voorbode van de Oscars.

De Britse filmprijzen worden op zondag 10 februari uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen. De presentatie is net als vorig jaar in handen van actrice Joanna Lumley.