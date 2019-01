Het aantal bioscoopbezoeken in Nederland is in 2018 licht gedaald. In totaal werden ruim 35,7 miljoen kaartjes verkocht, een daling van 0,8 procent ten opzichte van 2017.

Het aantal bezoeken bleef vooral in de eerste helft van 2018 achter door het warme weer, het WK voetbal en het gebrek aan grote hits en familiefilms, zo maakt de Nederlandse bioscoopbranche dinsdag bekend.

In de tweede helft werd dit verlies gedeeltelijk goedgemaakt dankzij grote successen als Bohemian Rhapsody en Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

De Nederlandse filmsector deed het in 2018 beter dan omliggende landen. Bohemian Rhapsody, zondag bekroond met de Golden Globe voor beste film, was met ruim 1,3 miljoen bezoekers de best bezochte film van het jaar.

Muziekfilms bleken populair. Behalve Bohemian Rhapsody, behoorden ook Mamma Mia 2! en A Star is Born, het speelfilmdebuut van Lady Gaga, tot de best bezochte titels van 2018.

Bezoekers van Nederlandse films

Ook Nederlandse films trokken minder bezoekers. In 2015 kochten nog 6,2 miljoen mensen een bioscoopticket voor een vaderlandse productie en in 2018 deden nog 4 miljoen mensen dat.

Veel grote Nederlandse titels, zoals Redbad, De Dirigent, Gek van Oranje en Gek van Geluk, deden het minder goed dan verwacht. Toch trok ook de Nederlandse film in de loop van 2018 wel bij. Maar liefst zes titels in de top tien van best bezochte vaderlandse producties werden in de laatste vier maanden van 2018 uitgebracht.

De best bezochte Nederlandse film van 2018 was Bon Bini Holland 2 van en met komiek Jandino Asporaat. De andere films in de top vijf waren het oorlogsdrama Bankier van het Verzet, de romantische comedy's All you need is love en Doris en de familiefilm Superjuffie. Een opvallend succes was de speelfilm van YouTuber Dylan Haegens, die ruim 267.000 mensen naar de bioscopen wist te lokken.

Filmtheaters trokken wel meer bezoekers

De filmtheaters, de middelgrote en kleine filmtheaters die zich richten op de artistiekere films, hebben een beter jaar achter de rug. Die trokken in 2018 bijna drie miljoen bezoekers, een stijging van 3,5 procent vergeleken met 2017.

De best bezochte arthousefilm van 2018 was de crimethriller Three Billboards outside Ebbing, Missouri, die door 346.000 mensen werd gezien.