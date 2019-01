Acteur Michael B. Jordan is een paar keer in het ziekenhuis beland door toedoen van bokser Florian Munteanu, zijn tegenspeler in Creed II.

Het was volgens de 31-jarige acteur soms lastig om in de ring te staan met een professionele bokser. "Het draait allemaal om vertrouwen", vertelt Jordan aan NU.nl.

"We hebben maanden samen doorgebracht: we aten samen, trainden samen en stonden samen in de ring. Het is lastig om een echte bokser te leren hoe je moet vechten in een film, maar hij is een harde werker."

Toch bleven de blessures niet uit. "Florian heeft me een paar keer vol geraakt, en ik hem ook", aldus de acteur. "Dat was niet erg, want daardoor voelde het ook realistischer. Maar uiteindelijk belandde hij wel in het ziekenhuis, en ik ook een paar keer. Hij voelde zich wel schuldig, iedere keer als hij me raakte."

De 28-jarige Munteanu moest vooral in het begin zijn weg vinden. "Ik moest een bepaalde routine in m'n hoofd krijgen waarbij ik hem niet mocht raken. Het ging er heel anders aan toe dan bij een echte bokswedstrijd, want voor deze film moesten we juist samenwerken. Zo'n 'wedstrijd' werkt alleen als je elkaar kunt vertrouwen. Ik moest weten welke beweging hij zou maken en hij moest weten welke bewegingen hij moest ontwijken; alsof we samen een dans opvoerden."

'Ik wil weer in vorm komen'

Jordan bokst momenteel niet, maar wil dat binnenkort wel weer gaan doen. "Ik heb net de opnamen voor een andere film achter de rug en daarvoor moest ik heel veel afvallen. Ik denk dat ik zo'n 25 pond (11,3 kilo, red.) ben afgevallen, maar ik wil weer in vorm komen. Ik denk dat boksen altijd onderdeel zal blijven uitmaken van mijn leven. Ik weet nu hoe het voelt en ik beleef er plezier aan."

De acteur is ervan overtuigd dat er een derde deel van Creed komt. Eerder liet Sylvester Stallone, die in Creed II nog te zien is als coach van Jordan, doorschemeren na acht films afscheid te zullen nemen van zijn personage Rocky Balboa. "Ik heb heel veel zin om deze reeks voor te zetten", aldus Jordan. "Ik wil nog veel meer films maken."