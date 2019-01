Nederland is het decor van de nieuwe internationale filmproductie Lyrebird, over meestervervalser Han van Meegeren. Op diverse plekken in Nederland zijn de afgelopen maanden opnames gemaakt, zoals in Leiden, Schiedam, Dordrecht en Amsterdam. Deze week vonden de laatste opnames plaats in Amsterdam-Noord.

De hoofdrol wordt gespeeld door acteur Guy Pearce, de vriend van Carice van Houten met wie hij samen te zien was in Brimstone.

De Deense acteur Claes Bang (The Square) vertolkt de rol van een rechercheur die onderzoek doet naar Van Meegeren.

Het project wordt geproduceerd door Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiator). Er werken verder geen Nederlandse acteurs mee aan het project, maar wel veel Nederlandse crewleden. De opnames vonden in stilte plaats; het Nederlandse bedrijf NL Film en TV was als uitvoerend coproducent bij het project betrokken.

De film speelt zich af aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen Van Meegeren de nazi's miljoenen wist af te troggelen door ze vervalsingen van schilderijen van Johannes Vermeer te verkopen.

Onder meer nazi-topman Hermann Göring kocht een van de vervalsingen. Na de oorlog werd Van Meegeren wegens collaboratie tot één jaar cel veroordeeld. Voordat zijn straf inging, overleed de meestervervalser.

Het is niet bekend wanneer Lyrebird in première zal gaan.