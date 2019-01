Freek Vonk is vanaf volgende maand te horen in een nieuwe animatiefilm. Daarvoor spreekt hij de stem in van een asielhond.

Voor de Nederlandstalige versie van Corgi Rex (originele titel: The Queen's Corgi) werd Vonk gevraagd om de rol van Charlie in te spreken, een hond die al een tijd in het dierenasiel zit en daar maar moeilijk aan kan wennen. Het titelpersonage, een deftige hond uit het Britse koningshuis die plotseling op straat belandt, wordt ingesproken door Buddy Vedder.

Het is niet de eerste keer dat Freek Vonk een van de stemmen in een animatiefilm verzorgt. Zo was hij te horen als de vader van Jane in de animatiefilm Tarzan uit 2013 (niet te verwarren met de gelijknamige Disneyfilm uit 1999). Ook sprak hij een dinosaurusstem in voor de familiefilm Walking with Dinosaurs.