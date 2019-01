De Australische acteur Darius Perkins is woensdag op 54-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door de rol van Scott Robinson in het eerste seizoen van de soapserie Neighbours.

De acteur zou zijn overleden aan de gevolgen van kanker. Onder meer het Britse Independent bracht het nieuws zaterdag naar buiten.

Perkins speelde in Neighbours toen de serie in 1985 van start ging op het Australische Channel Seven. Toen de serie verhuisde naar Network Ten, werd hij ontslagen en vervangen door Jason Donovan. In 2013 keerde Perkins terug naar de televisiesoap als een nieuw personage, Marty Kranic. Daarvoor was hij negentien jaar niet meer in een film of serie te zien geweest.

De serie Neighbours gaat over de bewoners van een doodlopende straat in een fictieve voorstad van Melbourne. Bekendheden als Kylie Minogue en Russell Crowe begonnen hun carrière in de soap, waarvan nog altijd nieuwe afleveringen verschijnen.