De historische dramaserie Vikings, die in Nederland wordt uitgezonden via FOX, wordt stopgezet na het zesde seizoen.

History, de Amerikaanse zender die de serie uitzendt, laat dit vrijdag weten aan Deadline. Het zesde seizoen telt twintig afleveringen.

De makers kijken naar mogelijkheden om de serie door te laten gaan middels een spin-off. Hiervoor zou History in gesprek zijn met bedenker Michael Hirst en MGM Television.

In totaal zijn er 89 afleveringen van de serie gemaakt. Het vijfde seizoen wordt momenteel uitgezonden, de laatste aflevering hiervan is in Amerika te zien op 30 januari. De zesde en dus afsluitende reeks staat gepland voor 2020.

Op History was Vikings, met in de hoofdrollen Travis Fimmel en Alexander Ludwig, de best bekeken serie tot dusver.