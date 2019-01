Bohemian Rhapsody is in de nacht van zondag op maandag verrassend de grote winnaar geworden tijdens de 76e uitreiking van de Golden Globes.

De film over het leven van Queen-zanger Freddie Mercury werd uitgeroepen tot beste film in de categorie drama. Hoofdrolspeler Rami Malek won de prijs voor beste acteur in een dramafilm voor zijn rol als de in 1992 overleden Mercury.

Green Book, een film over de vriendschap tussen een pianist en diens chauffeur en lijfwacht, sleepte drie Golden Globes in de wacht, waaronder die voor beste musical of komedie.

Maharsala Ali won voor zijn rol het beeldje voor beste acteur in een bijrol, terwijl de film ook werd bekroond met de prijs voor het beste scenario.

A Star is Born grote verliezer

De grote verliezer van de avond was A Star is Born. De film slaagde er alleen in de nominatie voor beste originele lied te verzilveren. Lady Gaga won de prijs voor het nummer Shallow, wat meerdere keren voorkomt in de film.

In de categorie beste actrice moest ze het echter afleggen tegen Glenn Close, die de Golden Globe won voor haar rol in The Wife. Bradley Cooper greep naast zowel de prijs voor beste acteur (Malek) als beste regisseur (Alfonso Cuarón voor Roma).

Christian Bale ging er vandoor met het beeldje voor beste acteur in een musical of komedie voor zijn rol als de Amerikaanse voormalig vicepresident Dick Cheney in Vice. De acteur uit Wales baarde tijdens zijn acceptatiespeech opzien door uitgebreid Satan te bedanken als bron van inspiratie.

Oeuvreprijzen voor Bridges en Burnett

De Amerikaanse acteur Jeff Bridges kreeg voor zijn hele filmloopbaan de Cecil B. DeMille-award. Ook actrice Carol Burnett kreeg een oeuvreprijs, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt en naar haar is vernoemd.

Het gala werd aan elkaar gepraat door acteurs Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) en Sandra Oh (Killing Eve).

De Golden Globes worden jaarlijks toegekend door de leden van Hollywood Foreign Press Association (HFPA). De uitreiking maakt deel uit van het Amerikaanse prijzenseizoen. De Golden Globes worden vaak als graadmeter gezien voor de Oscars, die op 4 maart worden uitgereikt.