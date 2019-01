Filminstituut Eye gaat komende week de eind december overleden Deens-Nederlandse Oscar-winnaar Börge Ring eren.

Voor de animatiefilm This Magnificent Cake! worden vanaf donderdag zijn twee korte films Oh my Darling en Anna en Bella toegevoegd. Die laatste won in 1986 de Oscar voor de beste animatiefilm.

Eye stelt de twee filmpjes ook beschikbaar in de kortefilmpoule waar veel filmtheaters gebruik van maken.

Ring overleed donderdag 27 december op 97-jarige leeftijd in het Brabantse dorp Overlangel. De geboren Deen werkte tussen 1952 en 1973 bij de Toonder Studio's, waarna hij naar Londen verhuisde. Daar tekende Ring voor onder meer Walt Disney.

Ring verhuisde in 1988 naar Nederland en vestigde zich in Noord-Brabant. In 2003 werd de tekenaar benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn grote verdiensten voor de Nederlandse cultuurwereld.