Kevin Hart mag toch de Oscars presenteren, althans, als het aan de Academy ligt. De organisatie van de filmprijzen wil volgens Ellen DeGeneres, die het evenement twee keer presenteerde, graag dat hij de rol toch op zich neemt.

Hart nam afstand van zijn positie als presentator van de filmprijzen, toen oude tweets in opspraak kwamen. In de berichten op sociale media schreef de acteur en komiek homofobe teksten.

"Ik heb met ze gebeld en tegen ze gezegd dat je het nog steeds wil doen. Zij zeiden meteen dat ze heel graag willen dat je het doet en dat ze het gevoel hebben dat er iets verkeerd is gegaan. 'Misschien hebben wij iets verkeerd gezegd, maar wij willen heel graag dat hij presenteert. Als we nog iets kunnen betekenen, doen we dat graag'", vertelt DeGeneres in haar talkshow aan de acteur.

Hart deed zelf afstand van zijn rol als presentator, maar zegt nu dat hij goed moet nadenken of hij het niet toch wil doen. "Laat me even de tijd nemen, even kunnen nadenken en als ik het dan weet, praat ik eerst met jou."

DeGeneres, die zelf op vrouwen valt, voegde er aan toe dat ze de uitspraken van Hart kwetsend vond. "Maar ik begrijp ook, zoals je nu zelf zegt, dat je ze zei omdat je niet genoeg wist over het onderwerp. Je bent gegroeid als mens, je hebt je excuses aangeboden en doet dat nu weer. Laat de boze mensen niet winnen: presenteer de Oscars."