Sigrid ten Napel heeft getekend voor een internationale productie en heeft daardoor het afgelopen jaar weinig anders kunnen doen. Niet omdat ze het zo druk heeft met opnemen: de startdatum wordt steeds uitgesteld, maar iets anders plannen kan niet.

"Je bent een speelbal van de productie. Dat wil in theorie niet zeggen dat ik niets anders kan doen, maar dat is wel wat de praktijk uitwijst", aldus de 25-jarige actrice in gesprek met Elsevier.

Ten Napel heeft de laatste maanden 'nee' moeten zeggen op producties die haar fantastisch leken, omdat gezegd werd dat er gestart zou worden met de opnames van de internationale productie. Op het laatste moment bleken de opnames dan toch nog niet te beginnen.

"‘Het was een ingewikkeld jaar. Mijn tip aan iedereen: onderteken zo'n papiertje niet. Of nou ja, doe het wel. Want op het moment dat ik tekende, was ik bereid de consequenties te aanvaarden. En dat ben ik nog steeds, want ik ben een meisje met een droom."

Om welke internationale productie het gaat, zegt Ten Napel niet. In april van dit jaar moet er verandering komen in de stilstaande productie. De actrice is het wachten zat. "Ja natuurlijk, maar deze partij faciliteert voor mij de droom, en die kan ik niet verloochenen."