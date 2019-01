In The Favourite van regisseur Yorgos Lanthimos spelen Rachel Weisz (Sarah Churchill) en Emma Stone (Abigail Masham) twee hofdames die strijden om de aandacht van de Britse koningin Anne (Olivia Colman). Recensenten zijn het met elkaar eens: dit is nu al een van de beste films van 2019.

De Volkskrant - Vijf sterren

"De actrices, stuk voor stuk genomineerd voor een Golden Globe, zijn fantastisch in hun rollen, die hoe langer hoe complexer blijken. Actrice Emma Stone buit haar grote ogen maximaal uit en maakt Abigail gevaarlijker dan ze eruitziet. Het kamermeisje weet zich letterlijk vanuit de poep omhoog te werken - al is ze minder harteloos dan ze daarvoor zou moeten zijn. Haar tegenstander Sarah heeft hier geregeld letterlijk de broek aan en beschermt haar gevoelige kant, al laat Rachel Weisz haar nu en dan schitterend wankelen. Maar vooral actrice Olivia Colman is onvergetelijk als de zon om wie dit universum draait. Colman, die bij de première in Venetië de prijs voor beste actrice won, speelt Anne als een gebutste versie van de hartenkoningin uit Alice in Wonderland: een getraumatiseerde, kinderlijke vrouw, die overal buiten wordt gehouden en snakt naar liefde, ook al weet ze dat die vals is."

Lees de hele recensie

De Telegraaf - Vier sterren

"Evenals in zijn eerdere werk, schept de filmmaker ook dit keer een licht absurdistische microkosmos, nu aan het Britse hof aan het begin van de achttiende eeuw. Door het gebruik van cameralenzen met een extreem wijde hoek onderstreept hij die verwrongen werkelijkheid, waarin Lady Sarah (Rachel Weisz) als favoriete hofdame van Queen Anne vrijwel alle touwtjes in handen heeft. Tot haar verarmde nichtje Abigail (Emma Stone) zich meldt aan de paleispoort. Een overlever pur sang, die er alles aan doet om bij de koningin in een goed blaadje te komen. (...) Intussen speelt deze film niet alleen de 'bitchfight' van de twee hofdames wrang-komisch uit. Lanthimos steekt ook de draak met het idee dat grote macht gepaard gaat met een groot verantwoordelijkheidsgevoel."

Trouw - Vier sterren

"Deze driehoeksverhouding vormt het hart van de film en het knappe van The Favourite, behalve verrukkelijkheid, is dat alle nuances van die verhouding voelbaar worden. Tussen Churchill en de koningin was een complexe intieme en seksuele verhouding ontstaan en de film suggereert dat Anne een einde wilde aan die emotionele afhankelijkheid. (...) Kers op de taart zijn de groothoeklenzen waarmee Yorgos Lanthimos deze beestenbende laat zien, die het vertekende perspectief van de aristocratie illustreren, een wereld waarin alles uit verhouding is."

AD - Vijf sterren

"De driehoeksverhouding tussen koningin Anne (1665-1714) en twee van haar hofdames is een ondeugend, vrijpostig en stoutmoedig schouwspel dat zelden is vertoond over de Britse monarchie. Deze paleissoap zit verpakt in schitterende beelden, waarin vilein gedrag, intriges en seksuele spanningen elkaar voortdurend afwisselen."

NRC - Vier sterren

"Het is duidelijk: The Favourite is geen doorsnee kostuumfilm. En, anachronistisch of niet, er worden flink veel woorden in gebezigd die je niet direct verwacht in een historische film, met fuck, fucking en cunt als favoriet. (...) Lanthimos wilde altijd al graag een kostuumfilm maken zei hij bij de première van The Favourite op het filmfestival van Venetië. Dat hij vervolgens een subversieve, heerlijk vileine variant vol humor maakt, is in zijn geval niet meer dan logisch."