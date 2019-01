In de Netflix-horrorfilm Death Note zitten beelden van een echte treinramp, die in 2010 in België aan negentien mensen het leven heeft gekost.

In de film is een fictieve nieuwsuitzending te zien met luchtbeelden van de echte treinramp bij Buizingen. Volgens de film hadden vijf kartelleden zich voor de trein geworpen, maar in werkelijkheid botste een stoptrein tegen een intercity. Meer dan 160 mensen raakten gewond.

Vervoersmaatschappij NMBS reageert in de krant De Standaard boos op het ongevraagde gebruik van de beelden. "Dit getuigt van weinig respect voor de slachtoffers en de nabestaanden." De maatschappij overweegt stappen tegen Netflix te nemen. NU.nl is in afwachting van een reactie van Netflix.

"Wansmakelijk en ontoelaatbaar", oordeelt ook een van de overlevenden in de krant. "Je zult maar nietsvermoedend een avondje film zitten kijken en dan opnieuw geconfronteerd worden met het ongeval."