Netflix heeft een waarschuwing uitgegeven voor de zogenoemde 'Bird Box Challenge', een online trend die is ontstaan naar aanleiding van de gelijknamige film die sinds enkele weken via de streamingsdienst te zien is.

"Ik kan niet geloven dat ik dit moet zeggen, maar: verwond jezelf alsjeblieft niet met de Bird Box Challenge", twittert Netflix.

De challenge daagt mensen uit om net als de hoofdpersonages in de film geblinddoekt rond te lopen. Op de socialemedia-filmpjes en -foto's is te zien hoe mensen geblinddoekt op straat hun weg proberen te vinden, geblinddoekte kinderen over elkaar heen buitelen en geblinddoekt hun hond uitlaten.

De film gaat over een onzichtbare entiteit die op aarde verschijnt en met oogcontact mensen tot zelfmoord dwingt. Het enige wat er voor hoofdpersoon Malorie (Sandra Bullock) op zit, is om geblinddoekt de weg naar veiligheid te vinden.

Netflix zegt verder in de tweet dat zij "niet weten hoe dit is begonnen". "We waarderen de liefde, maar we hebben maar één wens voor 2019 en dat is dat jullie niet in een ziekenhuis belanden vanwege een meme."

Volgens Netflix zagen in één week tijd 45 miljoen mensen de film, een record volgens de streamingsdienst.