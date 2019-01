Joanna Lumley, bekend van haar rol in de comedyserie Absolutely Fabulous, zal net als vorig jaar het BAFTA award-gala presenteren. Vorig jaar werd zij de opvolger van komiek Stephen Fry, die na twaalf jaar besloot te stoppen met zijn jaarlijkse klus.

Ook is door meerdere Amerikaanse media bekendgemaakt dat de belangrijkste Britse filmprijzen, die worden gezien als een belangrijke indicator van de Oscars, weer worden uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen. Net als bij de vorige twee uitreikingen van de BAFTA's zal Cirque du Soleil een optreden geven tijdens de prijzenceremonie.

"We vinden het fantastisch dat Joanna het leuk vindt om voor de tweede keer de avond te presenteren", zegt Emma Baehr, BAFTA-directeur. "Ze was geweldig en we kijken uit naar een ceremonie waarin zij voor de tweede maal aan het roer zal staan."

De BAFTA awards worden dit jaar uitgereikt op zondag 10 februari. Op 3 januari worden de eerste genomineerden bekendgemaakt, de volledige nominatielijst volgt op 9 januari.

Genomineerden vanaf dit jaar diverser

Zoals aangekondigd in 2016, komen er vanaf komende editie vereisten rondom de prijs voor beste Britse film en de prijs voor beste debuut van een Britse schrijver, regisseur of producent. Dat betekent dat de winnaar zal moeten voldoen aan twee van de vier diversiteitsstandaarden van de Britse filmacademie.

De standaarden draaien om representatie van geslacht, leeftijd, etniciteit en seksuele oriëntatie. Niet alleen op het scherm, maar ook achter de schermen. Ook beoordeelt de organisatie de hoeveelheid mogelijkheden die medewerkers van de film krijgen, en de manier waarop de film een divers publiek aanspreekt.