Streamingdienst Netflix heeft een aflevering van de comedyshow Patriot Act in Saoedi-Arabië verwijderd na klachten. In de aflevering werd kritiek geuit op de rol van de Saoedische kroonprins in de moord op journalist Jamal Khashoggi.

De aflevering kan door abonnees in Saoedi-Arabië niet meer worden bekeken. Het nieuws dat Netflix op aandringen van de Saoedische overheid de aflevering heeft verwijderd, werd gemeld door The Financial Times.

Khashoggi werd begin oktober in het Saoedische consulaat op gruwelijke wijze gedood en in stukken gehakt. Uit onderzoek van Turkse en Amerikaanse veiligheidsdiensten is gebleken dat dit gebeurde door een doodseskader dat handelde in opdracht van Riyad. De eindverantwoordelijkheid voor de operatie lijkt te liggen bij de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman.

De journalist, die onder meer schreef voor The Washington Post, was een uitgesproken criticus van Bin Salman en zijn beleid. Saoedi-Arabië gaf de afgelopen maanden veel wisselende en tegenstrijdige verklaringen af over de dood van Khashoggi en de verantwoordelijkheid voor de moord.

Saoedi-Arabië beroept zich op wet die recht geeft teksten van internet te halen

De streamingdienst heeft zelf via de eigen sociale kanalen nog geen officiële reactie gegeven. In The Hollywood Reporter stelt Netflix "groot voorstander van artistieke vrijheid te zijn". "Maar dit ging om een geldig juridisch verzoek van een overheid om te voldoen aan een lokale wet", aldus het bedrijf.

Saoedi-Arabië beroept zich op een anticybercrimewet die de aflevering van Patriot Act zou schenden. Volgens de wet is het verboden om via internet materiaal te "produceren, voorbereiden, uit te zenden of op te slaan dat de religieuze waarden, publieke moraal en privacy" kan schenden.

Volgens organisaties die zich inzetten voor een vrije pers biedt deze wet de Saoedische overheid een middel om elke kritisch tekst of uitlating van het internet te laten verwijderen.

Aflevering van Patriot Act nog wel te zien op YouTube

In de aflevering van Patriot Act waar het om gaat, stelt satiricus Hasan Minhaj dat het hoog tijd wordt dat de VS de relatie met Saoedi-Arabië evalueert. Ook bekritiseert hij de oorlog in Jemen.

De aflevering van Patriot Act waarin Minhaj zich uitlaat over het land en de moord op Khashoggi is in Nederland in elk geval te bekijken op YouTube.

